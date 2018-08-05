Танки взрываются, солдаты переносят "раненых": пятый день АрМИ-2018

В играх, которые проходят на 24 полигонах семи стран, принимают участие 189 команд из 32 стран, представляющих Европу, Азию, Африку, Центральную и Латинскую Америку. Общая численность военных превышает 5 тыс. человек.
Четвертые Армейские международные игры стартовали 28 июля в подмосковном парке "Патриот" и продлятся до 11 августа.
В играх, которые проходят на 24 полигонах семи стран, принимают участие 189 команд из 32 стран, представляющих Европу, Азию, Африку, Центральную и Латинскую Америку. Общая численность военных превышает 5 тыс. человек.
В Чечне простились с осужденным за убийство полковника Буданова - 48-летним Юсупом Темирхановым.
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Житель сербского села Страгари превратил свой старый BMW в гриль на колесах. Сам изобретатель стесняется показываться на публике. Его друг уверяет, что "чудо-печь" исправно работает даже на полном ходу.
В Сухуме в субботу утром прошел "Сухумский заплыв" в поддержку благотворительного марафона, посвященного строительству храма в Ткуарчале. В спортивных водных соревнованиях приняли более 120 человек, которые попробовали себя на различных дистанциях от 50 метров до одного километра.
По данным полиции швейцарского кантона Гризон, крушение потерпел самолет времен Второй мировой войны марки JU52 HB-HOT.
Третий этап Кубка России по автомобильным гонкам Mitjet – 2018 прошел в Нижнем Новгороде в воскресенье 5 августа.
Благотворительный марафон, посвященный сбору средств на строительство храма в честь святого великомученика Евстафия Апсильского, стартовал в Абхазии 4 августа. О том, как жители Абхазии поддержали строительство храма, читайте в материале Sputnik.
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Россия и Южная Осетия подпишут соглашение об обучении несовершеннолетних граждан республики в школах российского Минобороны.
Азербайджанские пограничники выстрелами спугнули наркоконтрабандистов – нарушители смогли убежать на территорию Ирана.
Съемочная группа Sputnik Armenia провела целый день с рейнджерами-экологами Дилижана, охраняя деревья от потенциальных лесорубов.