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Танки взрываются, солдаты переносят "раненых": пятый день АрМИ-2018

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Минобороны России

Четвертые Армейские международные игры стартовали 28 июля в подмосковном парке "Патриот" и продлятся до 11 августа.

В играх, которые проходят на 24 полигонах семи стран, принимают участие 189 команд из 32 стран, представляющих Европу, Азию, Африку, Центральную и Латинскую Америку. Общая численность военных превышает 5 тыс. человек.




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