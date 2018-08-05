Танки взрываются, солдаты переносят "раненых": пятый день АрМИ-2018

В Сухуме в субботу утром прошел "Сухумский заплыв" в поддержку благотворительного марафона, посвященного строительству храма в Ткуарчале. В спортивных водных соревнованиях приняли более 120 человек, которые попробовали себя на различных дистанциях от 50 метров до одного километра.