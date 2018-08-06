Охранники спасают Мадуро во время покушения

Инцидент произошел во время парада в Каракасе, президент произносил речь, как вдруг раздался звук взрыва, после чего Мадуро и стоявшие рядом с ним генералы испуганно начали смотреть вверх.
Охрана главы государства немедленно отреагировали, подскочили к Мадуро и закрыли его раскладными щитами из кевлара.
В результате взрывов ранения получили семеро гвардейцев.
Глава Венесуэлы адресовал свои обвинеия президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу. Помимо Сантоса, он упомянул и США.
О своей ответственности за покушение заявила подпольная группа "Фланелевые солдаты".
Позже стало известно, что покушение было совершено с помощью двух коптеров, которые несли взрывчатку. Причем один из дронов, который летел к трибуне, удалось сбить снайперу.