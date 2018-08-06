"Хочу к жене, детям и теще": история спасения российского альпиниста в горах Пакистана

В Пакистане спасли российского альпиниста Александра Гукова — он провел неделю в ожидании помощи в горной системы Каракорум, высота которой 7145 метров над уровнем моря, пытаясь совершить восхождение к вершине Латок-1.

Александр Гуков с напарником Сергеем Глазуновым совершали восхождение по маршруту, на который до них никто не выходил. Напарник Гукова при восхождении сорвался и погиб, а Гуков попросил эвакуации. Альпинист провел на высоте 6200 метров над уровнем моря неделю без еды и снаряжения, спасательная операция осложнялась непростым ландшафтом и тяжелыми метеоусловиями.

В начале операции пакистанским пилотам удалось подлететь к "полке" и сбросить Александру небольшой пакет с едой, но провиант закончился быстро. Вместе с продуктами спасатели сбросили альпинисту и газовую горелку. То ли она была повреждена, то ли обмороженными пальцами Гуков не смог ее разжечь, но воспользоваться горелкой у него не получилось.

Вертолеты работают максимум на четырех тысячах метров. Дальше, на экстремальной высоте, машины становятся неустойчивыми. Любой рывок спасательного фала может привести к крушению. Если бы Александр неправильно действовал во время эвакуации, он бы обрушил вертолет. Погибли бы и он, и пилоты.

Схема эвакуации выглядела так: вертолет подошел максимально близко к склону, спустил спасательный трос, Александр к нему пристегнулся. Однако в кабину альпиниста не поднимали. В лагерь его транспортировали в подвешенном положении.

Гуков признался, что в последние дни он был на грани, у него начались галлюцинации.

"Без еды я на третий день привык. Ноги сильно поморозил, потому что последние два дня не было сил откапываться. Ноги снегом завалило, так и лежал. Вертолеты при облетах слышал, но понимал, что в облаках его не увидеть и не смогут подлететь ко мне", — говорит Гуков.

После удачного спасения Александр Гуков мечтал только лишь обо одном: "Теперь я хочу оказаться дома с моей женой, детьми и с тещей. У меня хорошая теща".

Когда его доставили в госпиталь, он записал в первую очередь видео для своей жены: "Джулия привет, я тебя очень очень люблю. И твоя поддержка в моих начинаниях, в моем спорте для меня очень важна".