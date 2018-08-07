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Масштабное шоу "Авиамикс" под Рязанью

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© RUPTLY.

Масштабное шоу "Авиамикс" состоялось на полигоне Дубровичи под Рязанью.

Зрители увидели воздушные бои истребителей Су-35С и МиГ-29, высший пилотаж авиагрупп "Русские витязи" и "Беркуты", высадку десанта из двух самых больших в мире вертолетов Ми-26, бомбометание и применение авиационных ракет по наземным целям.




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