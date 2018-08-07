Масштабное шоу "Авиамикс" под Рязанью

Зрители увидели воздушные бои истребителей Су-35С и МиГ-29, высший пилотаж авиагрупп "Русские витязи" и "Беркуты", высадку десанта из двух самых больших в мире вертолетов Ми-26, бомбометание и применение авиационных ракет по наземным целям.
Масштабное шоу "Авиамикс" состоялось на полигоне Дубровичи под Рязанью.
Зрители увидели воздушные бои истребителей Су-35С и МиГ-29, высший пилотаж авиагрупп "Русские витязи" и "Беркуты", высадку десанта из двух самых больших в мире вертолетов Ми-26, бомбометание и применение авиационных ракет по наземным целям.
Ежегодно в испанской Катойре в первых числах августа реконструируют события XI века, набег викингов на прибрежную деревушку. Огромное количество людей собирается посмотреть на это событие.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в воскресенье днем. Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам в Индонезии.
Невероятная история спасения альпиниста из России Александра Гукова, застрявшего в пакистанских горах.
К трибуне, где находился во время парада президент Венесуэлы Николас Мадуро, направлялось несколько летательных аппаратов со взрывчаткой.
Российский актер и педагог Евгений Князев ежегодно приезжает в Абхазию с творческими вечерами, а в возлавляемом им Театральном институте имени Щукина создана абхазская студия.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса, это было подтверждено на саммите, который проходил в Брюсселе 11-12 июля.
Спустя 10 лет после грузино-югоосетинской войны Дмитрий Медведев в очередной раз выразил уверенность в правильности принятых тогда решений.
Южная Осетия закрыла границу с Грузией - мера связана с проведением мероприятий в память о событиях августа 2008 года.
Ливни затопили целое село в Азербайджане: дожди вызвали селевые потоки, дома свыше сотни семей оказались разрушены.
Армения и Россия намерены в кратчайшие сроки разработать антикризисный план, чтобы увеличить пропускную способность КПП "Верхний Ларс".
Казахстанская гимнастка Сабина Аширбаева и тяжелоатлет Владимир Седов дисквалифицированы после того, как в их допинг-пробах нашли запрещенные вещества.
Какие стихийные бедствия угрожают Центральной Азии в целом и Кыргызстану в частности, проанализировали специалисты Всемирного банка.
Лидер ДДТ Юрий Шевчук рассказал Sputnik Беларусь о своем отношении к запретам на выступления, честности в музыке и журналистике, новых песнях и музыкальных пристрастиях.
В Латвии подвыпивший турист из Норвегии принял закрытый ресторан за свою гостиницу и решил во что бы то ни стало попасть в номер.
В МВД Литвы пройдут учения среди руководящего состава, в которых будет симулироваться взрыв "радиоактивной бомбы".
Министр финансов Румынии привел пример того, как Бухаресту и Вашингтону нужно сотрудничать по вопросу закупки ракет.
На 201-й РВБ в Таджикистане к октябрю построят новую электростанцию – после завершения работ база станет полностью автономной и самодостаточной.
Новый главный тренер сборной Узбекистана по футболу аргентинец Эктор Купер рассказал о своих первых шагах на этом посту.
Здания Эстонии проверят на радиоактивный газ-канцероген после вступления в силу новой европейской директивы.
Южная Осетия закрыла границу с Грузией - мера связана с проведением мероприятий в память о событиях августа 2008 года.
Ливни затопили целое село в Азербайджане: дожди вызвали селевые потоки, дома свыше сотни семей оказались разрушены.
Армения и Россия намерены в кратчайшие сроки разработать антикризисный план, чтобы увеличить пропускную способность КПП "Верхний Ларс".