Кто тут слабый пол: девушки показали мастерство управления КамАЗом и УАЗом

Хрупкие девушки на тренировке показали, как легко могут управлять огромными КамАЗами и УАЗами "Патриот". Они очень комфортно себя чувствуют за рулем. На таких "тяжеловесах" отважные барышни могут преодолеть любые препятствия.
Девушки выполняли сложнейшие элементы экстремального вождения на скорости 60 километров в час. Представительницы "слабого пола" также показали, как они справляются с заездом на грузовиках по пересеченной местности.
В рамках международного армейского конкурса "АрМИ-2018" девушки впервые будут соревноваться с мужчинами.
Конкурс "Мастера автобронетанковой техники" проходит с 29 июля по 12 августа в рамках состязаний "Арми-2018".