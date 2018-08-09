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Кто тут слабый пол: девушки показали мастерство управления КамАЗом и УАЗом

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Минобороны РФ

Прекрасные дамы продемонстрировали свое мастерство и убедили всех, что готовы к соревнованиям на очередном этапе международного армейского конкурса "АрМИ-2018".

Хрупкие девушки на тренировке показали, как легко могут управлять огромными КамАЗами и УАЗами "Патриот". Они очень комфортно себя чувствуют за рулем. На таких "тяжеловесах" отважные барышни могут преодолеть любые препятствия.

Девушки выполняли сложнейшие элементы экстремального вождения на скорости 60 километров в час. Представительницы "слабого пола" также показали, как они справляются с заездом на грузовиках по пересеченной местности.

В рамках международного армейского конкурса "АрМИ-2018" девушки впервые будут соревноваться с мужчинами.

Конкурс "Мастера автобронетанковой техники" проходит с 29 июля по 12 августа в рамках состязаний "Арми-2018".

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Теги:
женщины, мастерство, Россия, Оборона, Общество


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