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"Священный огонь": Калифорния объята пожарами

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Associated Press

В понедельник в Национальном парке в Кливленде в Калифорнии разгорелся пожар, который получил название "Holy Fire" ("Священный огонь").

Пожар уничтожил 12 зданий, жителей эвакуировали, выгорело 6200 акров земли. Пожар усилился в связи с рекордно высокой температурой в южной части штата, на данный момент пожарным удалось локализовать 5% площади возгорания.

Причиной лесного пожара стал поджог, полиция уже арестовала подозреваемого. Полиция уверяет, что поджог — итог его вражды с соседями. Ему грозит пожизненное заключение.

Пламя огня вздымается до небес.

"Это кошмар. Это ужасно. Я просто хочу, чтобы это все закончилось. Я никогда не думала, что что-то может так гореть", — делится одна из жительниц Кливленда.

В США бушуют 89 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний — на северо-западе страны и в штате Аляска.



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