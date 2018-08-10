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По пояс в воде: жители Гала против стихии

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© Facebook/Гал Тв

Сильный ливень обрушился на окраины и центр города Гала в пятницу 10 августа.

В результате трехчасового ливня в Гале подтопило около 30 домов.

На кадрах, опубликованных в аккаунте Facebook канала "Гал ТВ", видно, что по некоторых улицам вода течет рекой, дворы частных домов затоплены. Люди выносят со двора и нижних этажей домов вещи, пытаются успеть спасти то, что не намокло. Девушка вброд переходит двор с детскими сумкой и ходунками.

На одном из кадров человек стоит у забора по пояс в воде, пытаясь попасть в дом.

Глава района Тимур Надарая отметил, что размеры ущерба пока установить трудно, однако, ситуация могла быть хуже, если бы в прошлом году не провели работы по ливневкам.



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