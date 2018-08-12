Испытание первой советской водородной бомбы в 1953 году. Кадры из архива

Испытание первой советской водородной бомбы состоялось на Семипалатинском полигоне 65 лет назад, 12 августа 1953 года. Это было четвертое испытание ядерного оружия СССР. Мощность бомбы достигла 400 килотонн – в 20 раз больше первых атомных бомб США и СССР.
Аппарат измерит электрическое и магнитное поле звезды, а также проведет анализ частиц "солнечного ветра". По словам ученых, еще ни один зонд не "подбирался" к Солнцу так близко.
Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Власти Карелии пообещали восстановить уникальное здание.
Очевидцы в окрестностях Сиэтла сняли на видео угнанный пассажирский лайнер Bombardier Dash 8 Q400. Самолет пролетел около 15 минут и разбился на юге залива Пьюджет неподалеку от острова Кетро, пассажиров на его борту не было. Сотрудник авиакомпании Alaska Airlines угнал лайнер из аэропорта Сиэтла вечером 10 августа.
Индийцы пронесли на высоко поднятых руках несколько сотен кобр в знак почитания во время традиционного национального фестиваля змей
Накануне 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии и признания независимости Республики Абхазия, 10-летия операции принуждения Грузии к миру об исторической роли национальных Вооруженных сил Sputnik рассказал министр обороны Республики Абхазия генерал армии Мираб Кишмария.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.
Местные власти распорядились эвакуировать жителей двух поселений, хотя и заявляют, что жизни людей угрозы нет.
Югоосетинское внешнеполитическое ведомство прокомментировало проходящие в Грузии многонациональные учения НАТО
Автобусы подмосковного Ликинского автозавода могут появиться на дорогах Азербайджана – готовится подписание ряда договоров.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.
Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.
В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.
Белнефтехим отказался комментировать слухи о том, что Россия может ограничить беспошлинные поставки нефти и газа в Беларусь с IV квартала этого года.
Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.
Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.
Учителя русских школ Молдовы получили шанс повысить квалификацию - РУДН и Россотрудничество проведут курсы для преподавателей.
Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.
В Вооруженных силах Узбекистана появятся психологи, социологи и советники по духовности, которые займутся воспитательной и идеологической работой.
Эстония предлагает Латвии сдавать бутылки вместе: схема позволит купленную в одной стране тару возвращать в другой.
Югоосетинское внешнеполитическое ведомство прокомментировало проходящие в Грузии многонациональные учения НАТО
Автобусы подмосковного Ликинского автозавода могут появиться на дорогах Азербайджана – готовится подписание ряда договоров.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.