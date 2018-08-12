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NASA запустило аппарат для изучения Солнца

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© RUPTLY.

Аппарат измерит электрическое и магнитное поле звезды, а также проведет анализ частиц "солнечного ветра". По словам ученых, еще ни один зонд не "подбирался" к Солнцу так близко.

Во Флориде NASA запустила зонд Parker Solar Probe для изучения солнечной короны.

Ракета-носитель Delta IV Heavy стартовала с мыса Канаверал в 10:40 (09:40 по литовскому времени). Она должна вывести на орбиту аппарат размером с небольшой автомобиль.

Зонду предстоит в течение следующих семи лет совершить 24 витка вокруг Солнца.

Создатели аппарата рассчитывают, что он сможет приблизиться к звезде на расстояние 6,1 миллиона километров над ее поверхностью. Так близко к Солнцу раньше не приближался еще ни один зонд.

Аппарат оснащен прибором для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца, а также два инструмента для измерения и наблюдения за частицами "солнечного ветра".

Ранее в НАСА сообщили, что первое сближение аппарата с Солнцем состоится в ноябре, а первые снимки звезды будут переданы на Землю в декабре.



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