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Первым делом самолеты: День ВВС отметили в России

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12 августа в России отмечался День Военно-воздушных сил (ВВС), учрежденный указом президента РФ от 29 августа 1997 года.

Согласно указу президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации", День ВВС получил статус памятного дня.

Первоначально основной функцией авиации являлась разведка, однако после появления знаменитого "Ильи Муромца" И. И. Сикорского начала развиваться дальняя авиация.

В 2015 году Военно-воздушные силы были объединены с войсками Воздушно-космической обороны и составили новый вид войск — Воздушно-космические силы (ВКС).



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