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"Черная" пятница 92-го: свидетельства очевидцев о начале войны в Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асмат Цвижба

Военные формирования Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Республики Абхазия 14 августа 1992 года. Жители Сухума рассказали Sputnik, где и как их застал первый день войны.

"Эта была пятница. Такой же светлый день, я пришла домой и услышала выстрелы с Красного моста. Для себя я сразу решила, что началась война и вслух сказала: "Это война!" Пришла армада на людей, которые жили свободной жизнью", — вспомнила события 14 августа 1992 года Людмила Куправа.

Депутат Левон Галустян застал войну еще ребенком. В тот день 12-летний юноша с друзьями наслаждался последним месяцем каникул, купались в море, как вдруг в небе появились военные вертолеты.

"Я проживал в селе Гумиста, рядом находился дом Владислава Григорьевича Ардзинба, вертолеты крутились вокруг него и производили какие-то выстрелы. А когда мы вернулись домой, нам уже старшие сказали, что началась война. Так для меня все и началось", — поделился депутат.

Для матерей абхазских солдат война началась с расставания. Председатель движения "Матери Абхазии за движение и социальную справедливость" Гули Кичба не успела попрощаться с сыновьями перед тем, как они ушли на фронт.

"Я помню этот день. Он был таким же жарким, светлым, как сегодня. Ничего не предвещало беды, хотя у нас были напряженные отношения между грузинами и абхазами, но никто не ждал войны. Когда мне сообщили о начале войны, я была на работе и сразу отправилась домой. Не могла ни о чем думать, кроме детей, а когда я пришла домой, мои дети уже были в боях на Красном мосту", — рассказала она.

По словам заместителя министра обороны Абхазии Владимира Ануа, грузинские войска с первого дня войны приступили к военным операциям и начали аресты, в частности главы администрации Очамчырского района. Несмотря на то, что в селах и районах в тот же день начали формироваться отряды ополченцев, было ясно, что силы не равны.

Отряды национальной гвардии Грузии во главе с главнокомандующим Георгием Каркарашвили вторглись на территорию Абхазии 14 августа 1992 года. Первые боестолкновения с абхазскими ополченцами прошли на Красном мосту в Сухуме.

Война длилась 413 дней и завершилась победой абхазской армии 30 сентября 1993 года.



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