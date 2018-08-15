Громкий шум и долгое падение: выживший при обрушении моста в Италии рассказал о спасении

Жертвами обрушения автомобильного моста в Генуе стали по меньшей мере 39 человек, более 15 — получили тяжелые ранения.
Первый стрелковый клуб Абхазии открылся два месяца назад и проводит обучающие занятия по практической стрельбе.
Известный советский и российский детский писатель Эдуард Успенский скончался на 81 году жизни.
После ссоры мужчина протаранил самолетом дом, в котором находились его жена и ребенок. Смотрите на видео.
Военные формирования Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Республики Абхазия 14 августа 1992 года. Жители Сухума рассказали Sputnik, где и как их застал первый день войны.
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Андрей Арешев рассуждает о том, какое влияние оказала "пятидневная война" на межгосударственные отношения в регионе.
Пресс-конференция, посвященная итогам V ежегодного Благотворительного концерта-выставки в поддержку подопечных фонда "Ашана" прошла в пресс-центре Sputnik 15 августа.
В Абхазии 15 августа отмечают одну из знаменательных дат, связанных с Отечественной войной народа Абхазии, - День добровольца.
Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение трех дней во время празднования юбилея признания РЮО.
В ближайшем будущем Азербайджан планирует существенно увеличить число торговых домов за рубежом.
Верховный суд России признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он проходит по делу о мошенничестве.
Акимат Актобе не считает себя виноватым в падении остановки, в результате которого серьезно пострадала жительница города.
В Кыргызстане с подозрением не сибирскую язву госпитализированы 12 человек – установлено, что семеро из них ранее зарезали больную корову.
Безработного с 378 килограммами рыбы задержали в Минской области – мужчина ловил ее сетями в рыбхозе и вывозил на своей машине.
Кандидат в премьеры от Русского союза Латвии Андрей Мамыкин поделился впечатлениями от автопробега "За русские школы".
Почему проект создания нового авиаполигона НАТО в Литве, направленный против России, обещает много неприятных сюрпризов самой балтийской республике?
Август - тяжелая пора для родителей: в этот период нужно подготовить детей к школе. Sputnik Молдова подсчитал, сколько денег потребуется на одного ребенка.
Стали известны детали программы государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан.
МИД Узбекистана утвердил список стран с упрощенным порядком оформления виз: всего в перечне 101 государство.
Газопровод Balticconnector, который должен соединить Финляндию и Эстонию, - прежде всего политический проект, заявил глава эстонской госкомпании-оператора.
Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение трех дней во время празднования юбилея признания РЮО.
В ближайшем будущем Азербайджан планирует существенно увеличить число торговых домов за рубежом.
Верховный суд России признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он проходит по делу о мошенничестве.