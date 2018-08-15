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Громкий шум и долгое падение: выживший при обрушении моста в Италии рассказал о спасении

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Жертвами обрушения автомобильного моста в Генуе стали по меньшей мере 39 человек, более 15 — получили тяжелые ранения.

Смотрите на видео первый после ЧП комментарий чудом спасшегося итальянца.
Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Теги:
Италия


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