Более двух тысяч человек закружились в "Хороводе мира" в Санкт-Петербурге

Более двух тысяч человек приняли участие в акции в поддержку единства разных конфессий и национальностей.
"Хоровод мира" прошел во второй раз.
Участники пели фольклорные песни и кружились в танцах.
Ожидается, что акция "Хоровод мира" пройдет в 67 городах России и мира.
Более двух тысяч человек приняли участие в акции в поддержку единства разных конфессий и национальностей.
"Хоровод мира" прошел во второй раз.
Участники пели фольклорные песни и кружились в танцах.
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