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Более двух тысяч человек закружились в "Хороводе мира" в Санкт-Петербурге

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Ожидается, что акция "Хоровод мира" пройдет в 67 городах России и мира.

Более двух тысяч человек приняли участие в акции в поддержку единства разных конфессий и национальностей.

"Хоровод мира" прошел во второй раз.

Участники пели фольклорные песни и кружились в танцах.



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    Вам в Армению!

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