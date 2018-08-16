Более двух тысяч человек закружились в "Хороводе мира" в Санкт-Петербурге

Ожидается, что акция "Хоровод мира" пройдет в 67 городах России и мира.

Более двух тысяч человек приняли участие в акции в поддержку единства разных конфессий и национальностей.

"Хоровод мира" прошел во второй раз.

Участники пели фольклорные песни и кружились в танцах.