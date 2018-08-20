Огненные фонтаны "танцевали" в небе Москвы

Россия не участвует в конкурсной программе, как победитель прошлогоднего фестиваля. Инсталляция растянулась на полкилометра, а высота достигала 40 метров. Иностранцы использовали российское оборудование и снаряды.
Световое шоу в первый день IV Международного фестиваля фейерверков "Ростех" вечером 18 августа устроили пиротехники США, Италии, Болгарии и Австрии.
Россия не участвует в конкурсной программе, как победитель прошлогоднего фестиваля. Инсталляция растянулась на полкилометра, а высота достигала 40 метров. Иностранцы использовали российское оборудование и снаряды.
Президент России Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии Карин Кнайсль и произнес тост в честь ее бракосочетания с бизнесменом Вольфгангом Майлингером.
Во французском парке Пюи дю Фу воронов научили собирать мусор. За маленькое вкусное вознаграждение они готовы собирать окурки, бумажки и другую мелочь.
С начала сезона муссонов в текущем году в стране от наводнений, ливней и оползней погибли свыше 860 человек. В наибольшей степени от удара стихии пострадали семь штатов, среди которых больше всего жертв и самые масштабные разрушения зарегистрированы в Керале.
Белка и Стрелка - советские собаки-космонавты, совершившие космический полет на корабле "Спутник-5" 19 августа 1960 года. Смотрите на видео архивные кадры полета собак в космос.
Что разделило Джгерду на две части, как выживают "островитяне" и что осталось на "большой земле", читайте в материале Sputnik Абхазия.
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В Южной Осетии проведут мастер-классы по новым формам и методам преподавания русского языка и литературы.
Китай заинтересовался разновидностью черного азербайджанского чая – республика планирует наращивать его экспорт в Поднебесную.
В Центробанке Армении рассказали, будут ли девальвировать драм на фоне падения российского рубля.