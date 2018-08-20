Огненные фонтаны "танцевали" в небе Москвы

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© RUPTLY.

Световое шоу в первый день IV Международного фестиваля фейерверков "Ростех" вечером 18 августа устроили пиротехники США, Италии, Болгарии и Австрии.

Россия не участвует в конкурсной программе, как победитель прошлогоднего фестиваля. Инсталляция растянулась на полкилометра, а высота достигала 40 метров. Иностранцы использовали российское оборудование и снаряды.



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