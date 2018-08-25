21:17 25 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.79
  • EUR78.41
Поиск
Видео

Осторожно крысы, или Досуг любительниц гламура

Получить короткую ссылку
211 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Newsflare

Видео с двумя крысами, проводящими досуг за чтением модных журналов, взорвало сеть. Смотрите, как надо отдыхать, если, конечно, не боитесь крыс.

Это надо видеть: домашние крысы в очках, настоящие любительницы гламура устроились на диване — одна черная, другая белая, и читают журналы.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Дело времени

    Югоосетинские политики прокомментировали усилия Грузии по вступлению в НАТО и перспективы признания независимости Южной Осетии.

  • Карьер добычи камня, фото из архива
    Генералы карьеров

    Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана проводит массовые проверки на месторождениях в регионах республики.

  • Города мира. Амстердам
    Пора домой!

    Голландский суд хочет депортировать несовершеннолетних армян на их историческую родину - Овик и Лили никогда не были в Армении.

  • Лебеди, проживающие в Столичном парке
    Лебединая верность

    Сотрудники центрального парка Астаны поделились историями о том, как пернатые обитатели столичного пруда поразили людей своей любовью и преданностью.

  • Установка камер фиксации нарушений ПДД в Бишкеке
    Неудачная попытка

    Министерство финансов Кыргызстана назвало возможную причину срыва онлайн-аукциона на реализацию проекта "Безопасный город".

  • Ежик, архивное фото
    Это вам не игрушка

    Карантин по бешенству объявлен под Гродно: ветеринары обнаружили болезнь у ежа, которого нашел местный житель и отнес поиграть внукам.

  • Пик Сомони, архивное фото
    Застряли в горах

    В Таджикистане 30 туристов, в том числе граждане России, не могут выехать со стоянки у горного пика Исмоила Сомони.

  • Рабочий на линии сборки на заводе по производству строительной техники
    Сделано в Узбекистане

    Узбекистан и Беларусь к приезду Александра Лукашенко в Ташкент запустят завод по производству дорожно-строительной техники.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Что-то пошло не так

    Почему в своей речи в честь Дня восстановления независимости республики президент Керсти Кальюлайд признала, что развитие Эстонии идет не совсем так, как хотелось бы?

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Дело времени

    Югоосетинские политики прокомментировали усилия Грузии по вступлению в НАТО и перспективы признания независимости Южной Осетии.

  • Карьер добычи камня, фото из архива
    Генералы карьеров

    Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана проводит массовые проверки на месторождениях в регионах республики.

  • Города мира. Амстердам
    Пора домой!

    Голландский суд хочет депортировать несовершеннолетних армян на их историческую родину - Овик и Лили никогда не были в Армении.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Подземный римский храм бога Митры в Лондоне
"Must see" от журнала Time: 12 мест, которые надо увидеть
«Любительницы гламура»
Осторожно крысы, или Досуг любительниц гламура
Расходы жителей мегаполисов мира
Главные траты жителей мегаполисов мира

Соцсети

Sputnikabkhazia