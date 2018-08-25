Осторожно крысы, или Досуг любительниц гламура

О поворотном периоде для Абхазии, ее лидерах, признании независимости и о том, чего сегодня не достает республике, читайте в материале Sputnik.

Бывший посол России в Абхазии Семен Григорьев в год 25-летия со дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 10-летия со дня международного признания республики Российской Федерацией оценил развитие Абхазии за этот период и поделился своими наблюдениями о том, как развивается двухстороннее сотрудничество.