Десять лет назад: как Абхазия праздновала признание независимости

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

Отпраздновать это радостное событие тысячи людей вышли на улицы, сигналы автомобилей, музыка, танцы были повсюду 26 августа 2008 года. На Площади Свободы в Сухуме руководство Абхазии поздравило всех жителей с признанием независимости.