В США геймер открыл огонь после проигрыша: комментарии очевидцев и полиции

В Джексонвилле, штат Флорида, один из геймеров устроил перестрелку во время кибертурнира, два человека погибли, одиннадцать — ранено. Стрельба произошла в воскресенье 26 августа в развлекательном комплексе Jacksonville Landing во время киберспортивного турнира по Madden NFL. После атаки нападавший покончил с собой.