Протесты на востоке Германии: кадры акции

В немецком Хемнице шесть человек получили легкие травмы во время акции протеста, которая прошла ночью, сообщила местная полиция.

"В целом ночь в городе прошла спокойно", — заявил журналистам представитель местной полиции. По его словам, активисты получили травмы из-за того, что во время демонстраций протестующие кидали друг в друга "петарды и другие предметы".

В протестах приняли участие порядка трех тысяч человек, в том числе около двух тысяч националистов. Их оппоненты из левого лагеря собрали около тысячи сторонников.

Обе акции прошли в центре города и завершились по требованию полиции после того, как активисты стали кидать друг в друга горящие петарды.

В ночь на воскресенье в Хемнице в уличной драке погиб 35-летний немец. По неподтвержденным данным, в потасовке участвовали мигранты. Возмущенные этим, сотни человек вышли на несогласованную демонстрацию в центре Хемница, из-за чего досрочно прекратился городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, выкрикивавшие угрозы в адрес мигрантов.