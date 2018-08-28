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Протесты на востоке Германии: кадры акции

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© RUPTLY.

В немецком Хемнице шесть человек получили легкие травмы во время акции протеста, которая прошла ночью, сообщила местная полиция.

"В целом ночь в городе прошла спокойно", — заявил журналистам представитель местной полиции. По его словам, активисты получили травмы из-за того, что во время демонстраций протестующие кидали друг в друга "петарды и другие предметы".

В протестах приняли участие порядка трех тысяч человек, в том числе около двух тысяч националистов. Их оппоненты из левого лагеря собрали около тысячи сторонников.
Обе акции прошли в центре города и завершились по требованию полиции после того, как активисты стали кидать друг в друга горящие петарды.

В ночь на воскресенье в Хемнице в уличной драке погиб 35-летний немец. По неподтвержденным данным, в потасовке участвовали мигранты. Возмущенные этим, сотни человек вышли на несогласованную демонстрацию в центре Хемница, из-за чего досрочно прекратился городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, выкрикивавшие угрозы в адрес мигрантов.

Теги:
протестующие, мигранты, Германия


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