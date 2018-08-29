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Акценты расставлены: обращение Путина по пенсионной реформе

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© RUPTLY.

Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором озвучил ряд мер по смягчению предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве.

По сравнению с законопроектом, одобреным Госдумой в первом чтении, на три года снижается возраст выхода на пенсию для женщин — до 60 лет. Кроме того, сохранятся все льготы для лиц, достигших нынешнего пенсионного возраста.



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