Немец изобрел электромобиль для незрячих

Немец Маттиас Фукс изобрел электромобиль для слепых, у него самого плохое зрение, поэтому своим изобретением Фукс мечтает облегчить жизнь таких же, как и он.

"Мы — незрячие и слабовидящие люди, благодаря такому транспорту, станем более мобильными. Сможем не зависеть от посторонней помощи в перевозке тяжелых предметов, а также от общественного транспорта", — поделился Фукс.

Конструкцию приводит в движение электромотор, машина оснащена датчиками расстояния, которые расположены на белой трости с колесиками. Голосовая система оповещает водителя о препятствиях.

Изобретение успешно прошло испытания.

Фукс надеется получить патент и запустить машину в серийное производство.