Немец изобрел электромобиль для незрячих

"Мы — незрячие и слабовидящие люди, благодаря такому транспорту, станем более мобильными. Сможем не зависеть от посторонней помощи в перевозке тяжелых предметов, а также от общественного транспорта", — поделился Фукс.
Конструкцию приводит в движение электромотор, машина оснащена датчиками расстояния, которые расположены на белой трости с колесиками. Голосовая система оповещает водителя о препятствиях.
Изобретение успешно прошло испытания.
Фукс надеется получить патент и запустить машину в серийное производство.