Милая аномалия: как живется щенку с двумя носами

О том, как в Эшерской средней школе имени Владислава Ардзинба прошла торжественная линейка, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Год назад магазины Брюсселя прекратили выдачу одноразовых пластиковых пакетов на кассах. Меры были введены в соответствии с инициативой властей региона по снижению объема пластикового мусора и снижению их воздействия на экологию. Ранее 2018 год был объявлен "годом нулевых отходов".