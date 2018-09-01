Милая аномалия: как живется щенку с двумя носами

В Великобритании родился милый щенок с двумя носами.
Удивительно, но обоняние функционирует нормально.
По словам ветеринаров такая мутация удивительно редка
Когда песик подрастет, носик обязательно прооперируют.
Такая особенность не доставляет ему неудобств.
В Великобритании родился милый щенок с двумя носами.
Удивительно, но обоняние функционирует нормально.
По словам ветеринаров такая мутация удивительно редка
Когда песик подрастет, носик обязательно прооперируют.
В этом году в детские сады Абхазии приняли 2277 заявлений на 1061 место.
Шесть учеников пошли в 2018 году в первый класс в Эшерской средней школе имени Владислава Ардзинба.
В Сухумской Горской средней школе №10 в первый раз звонок прозвенел для 108 первоклассников.
Глава ДНР Александр Захарченко был убит накануне в результате теракта.
О том, как в Эшерской средней школе имени Владислава Ардзинба прошла торжественная линейка, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Год назад магазины Брюсселя прекратили выдачу одноразовых пластиковых пакетов на кассах. Меры были введены в соответствии с инициативой властей региона по снижению объема пластикового мусора и снижению их воздействия на экологию. Ранее 2018 год был объявлен "годом нулевых отходов".
Следователи изучают ряд версий произошедшего, в том числе ошибку пилота, техническую неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие.
Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.
В Баку произошла массовая драка между белорусскими и украинскими дальнобойщиками, пострадали несколько человек.
В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.
Казахстан в двенадцатый раз за август попытался провезти зараженные плодожоркой нектарины в Россию – их снова не пропустили.
В центре Бишкека появилась цветочная композиция в виде сосуда для кумыса и двух пиал.
Под Могилевом на мужчине загорелась одежда, когда он косил траву – пострадавшего отвезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Вопрос о всенародном голосовании на выборах президента Латвии может решиться еще до октября.
Президент Литвы Даля Грибаускайте на Кафедральной площади Вильнюса провела торжественную церемонию передачи автобусов школам.
Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема).
Таджикистан признан самой религиозной страной в Центральной Азии, но как влияет религия на экономику и быт современных таджикистанцев?
МВД Узбекистана и ФБР будут обмениваться конфиденциальной информацией в сфере борьбы с преступностью.
Хорошие отношения с Пекином не позволят Москве препятствовать экспорту через Эстонию грузов из КНР, считают в руководстве Эстонской железной дороги.
Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.
В Баку произошла массовая драка между белорусскими и украинскими дальнобойщиками, пострадали несколько человек.
В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.