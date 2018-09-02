Похожа на богомола: танец Терезы Мей "взорвал" соцсети

Тереза Мэй в рамках своего тура по Африке посетила небезызвестную Кению. Вместе со школьниками она решила станцевать их традиционные танцы.

Видео танца Мэй и южноафриканских скаутов произвело настоящий фурор и всего за несколько часов набрало десятки тысяч просмотров и комментариев.

На кадрах видно, как премьер-министр копирует движения бойскаута, танцующего перед ней, но получается у нее это довольно странно.

Пользователи сети шутят։ "На богомола похожа", "Здравствуй, дерево! Если принять за аксиому, что человек одинаков во всех своих проявлениях, то как танцует, так и управляет", "Евросоюз поменяли на зоопарк", "На цаплю похожа, неуклюжая!" "Танец сломавшейся газонокосилки!".

Тереза Мэй приехала ЮАР с официальным визитом. В Кейптауне она посетила одну из школ, где ученики подготовили песенные и танцевальные номера. Британский премьер решила составить детишкам компанию.