Владимир Путин почтил память Иосифа Кобзона

Коллеги, близкие и поклонники творчества простились с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном в московском Концертном зале имени Чайковского.
Церемонию также посетили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким известного артиста.
Коллеги, близкие и поклонники творчества простились с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном в московском Концертном зале имени Чайковского.
Церемонию также посетили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Собранные средства благотворительной акции "До свидания лето или арбузный фреш!" будут направлены на лечение детей, подопечных фонда "Ашана".
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз взбудоражила сеть весьма своеобразным танцем.
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Собранные средства благотворительной акции "До свидания лето или арбузный фреш!" будут направлены на лечение детей, подопечных фонда "Ашана".
Документ ООН для внутреннего использования датирован 17 октября прошлого года и предназначен для всех структур и подразделений организации, работающих в Сирии.
Глава пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что появление иностранных военных связано с подготовкой украинских силовиков к эскалации конфликта на юге Донецкой области.
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В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.
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Вопрос о всенародном голосовании на выборах президента Латвии может решиться еще до октября.
Президент Литвы Даля Грибаускайте на Кафедральной площади Вильнюса провела торжественную церемонию передачи автобусов школам.
Объем денежных переводов в Молдову из России в июле 2018 года составил 34,66 миллионов долларов (30% от общего объема).
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МВД Узбекистана и ФБР будут обмениваться конфиденциальной информацией в сфере борьбы с преступностью.
Хорошие отношения с Пекином не позволят Москве препятствовать экспорту через Эстонию грузов из КНР, считают в руководстве Эстонской железной дороги.
Каждый пятый военнослужащий Южной Осетии перешел на службу в ряды 4-й российской военной базы, заявили в Минобороны республики.
В Баку произошла массовая драка между белорусскими и украинскими дальнобойщиками, пострадали несколько человек.
В Армении сельские жители перекрыли дорогу Армавир-Эчмиадзин. Фермеры требуют решить проблему с оросительной водой.