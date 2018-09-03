Медовый "фокус": как развлекают отдыхающих в Абхазии

С раннего утра и до позднего вечера длилась экскурсия по Абхазии для гостей из России, отдыхавших в Сочи и Адлере. Корреспондент Sputnik не стал смущать туристов и представился экскурсоводом-стажером.
День выдался насыщенным и веселым. В первой части программы экскурсанты посетили Гагру и Рицинский национальный реликтовый парк, где попробовали натуральный абхазский мед, побывали на Голубом озере, в Юпшарском каньоне и, конечно же, провели почти час у красавицы Рицы.
Репортаж подготовлен при содействии абхазской туристической фирмы "Вояж".