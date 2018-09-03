Медовый "фокус": как развлекают отдыхающих в Абхазии

В ходе экскурсионного маршрута "Золотое кольцо Абхазии" корреспондент Sputnik вместе с гостями из России пересек границу и посетил Рицинский национальный реликтовый парк, где отведали натуральный абхазский мед и насладились природными красотами.

С раннего утра и до позднего вечера длилась экскурсия по Абхазии для гостей из России, отдыхавших в Сочи и Адлере. Корреспондент Sputnik не стал смущать туристов и представился экскурсоводом-стажером.

День выдался насыщенным и веселым. В первой части программы экскурсанты посетили Гагру и Рицинский национальный реликтовый парк, где попробовали натуральный абхазский мед, побывали на Голубом озере, в Юпшарском каньоне и, конечно же, провели почти час у красавицы Рицы.

Репортаж подготовлен при содействии абхазской туристической фирмы "Вояж".