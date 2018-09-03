16:31 03 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.74
  • EUR78.64
Поиск
Видео

Медовый "фокус": как развлекают отдыхающих в Абхазии

Получить короткую ссылку
4110

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik Бадри Есиава

В ходе экскурсионного маршрута "Золотое кольцо Абхазии" корреспондент Sputnik вместе с гостями из России пересек границу и посетил Рицинский национальный реликтовый парк, где отведали натуральный абхазский мед и насладились природными красотами.

С раннего утра и до позднего вечера длилась экскурсия по Абхазии для гостей из России, отдыхавших в Сочи и Адлере. Корреспондент Sputnik не стал смущать туристов и представился экскурсоводом-стажером.

День выдался насыщенным и веселым. В первой части программы экскурсанты посетили Гагру и Рицинский национальный реликтовый парк, где попробовали натуральный абхазский мед, побывали на Голубом озере, в Юпшарском каньоне и, конечно же, провели почти час у красавицы Рицы.

Репортаж подготовлен при содействии абхазской туристической фирмы "Вояж".

Теги:
экскурсия, природа абхазии, мед, Абхазия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Знак аварийной остановки на дороге
    Тоннель глупости

    В Астане водитель грузовой "ГАЗели" не рассчитал высоту тоннеля, в результате его фургон остался без крыши.

  • Незабываемое шоу на открытии Игр кочевников — лучшие моменты с церемонии
    Игры кочевников

    На Иссык-Куле торжественно открылись Третьи Всемирные игры кочевников – Sputnik Кыргызстан о лучших моментах церемонии.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Школьные годы

    Классная руководительница президента Беларуси рассказала, что уже в старших классах Александр Лукашенко был лидером, любил спорт и хорошо танцевал.

  • Евро
    Экономная экономика

    Почему правительству Латвии при планировании бюджета надо будет думать не о том, как увеличить зарплаты медикам, а о том, кому их можно сократить?

  • Контейнеровоз MSC Francesca в Клайпедском порту
    Новая "угроза" с востока

    В Литве начались разговоры о том, что инвестиции Китая могут представлять угрозу национальной безопасности. Насколько они обоснованы?

  • Школа
    Никаких "двоек"

    В молдавские школы приходит очередное новшество — по нескольким предметам больше не будут ставиться оценки.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Прощание с Иосифом Кобзоном
"Да, это был мой путь...": в Москве простились с Иосифом Кобзоном
Как прошла экскурсия от Псоу и до Рицы
Медовый "фокус": как развлекают отдыхающих в Абхазии
На что способен человеческий мозг
Удивительный и загадочный: на что способен мозг человека

Соцсети

Sputnikabkhazia