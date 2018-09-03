21:14 03 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.74
  • EUR78.64
Поиск
Видео

Огонь пожирает Национальный музей Бразилии

Получить короткую ссылку
17 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

Огонь вспыхнул в воскресенье вечером. В результате инцидента никто не пострадал.

Огонь охватил все здание, в котором хранятся более 20 миллионов экспонатов. Причина возгорания пока не установлена.

Толпы людей собрались вокруг горящего здания музея. Многие плакали, осознавая, какая невосполнимая потеря происходит у них на глазах.

"Утрачены 200 лет работы, исследований и знаний", — написал президент Бразилии Мишел Темер в Twitter.

Музей был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В здании хранились одни из крупнейших в Северной и Южной Америках коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.


Теги:
пожар, Бразилия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Траурные мероприятия по Беслану
    Память о трагедии

    В Цхинвале почтили память жертв теракта в Беслане – жители города возложили цветы и выпустили в небо белые шары.

  • Азербайджанский оперный исполнитель Магеррам Гусейнов
    День в опере

    Азербайджанский исполнитель дебютировал на сцене знаменитого театра Ла Скала в Италии в опере Луиджи Керубини "Али-баба, или 40 разбойников".

  • Армен Ашотян
    "Займитесь делом!"

    В Республиканской партии Армении отреагировали на намерение премьера Никола Пашиняна провести конституционные изменения и распустить парламент.

  • Комар
    Смертельный укол

    Минздрав Казахстана будет разбираться в случае гибели молодой женщины в больнице Астаны после инъекции противоаллергенного препарата.

  • Фуражка сотрудника милиции. Архивное фото
    Закон не дремлет

    Служба внутренних расследований МВД Кыргызстана изучает видео, на котором мужчина в милицейской форме лежит под забором.

  • Стела Минск - город-герой
    Евроремонт по-мински

    Власти намерены поднять уровень благоустройства Минска до европейского: оригинальность, простота и качество должны стать основными принципами.

  • Недовольство латвийцев
    Политики, очнитесь!

    Только каждый десятый житель Латвии считает, что было бы лучше, если бы у власти остались те же политики, что и сейчас, свидетельствует опрос.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    С решением не согласны

    Литва обжаловала решение Европейского суда по правам человека по делу о секретной тюрьме ЦРУ на территории республики.

  • Школа
    По новым правилам

    Минобразования Молдовы пошло навстречу школьникам и их родителям, которые жаловались на сложность учебной программы. Что изменилось?

  • Траурные мероприятия по Беслану
    Память о трагедии

    В Цхинвале почтили память жертв теракта в Беслане – жители города возложили цветы и выпустили в небо белые шары.

  • Азербайджанский оперный исполнитель Магеррам Гусейнов
    День в опере

    Азербайджанский исполнитель дебютировал на сцене знаменитого театра Ла Скала в Италии в опере Луиджи Керубини "Али-баба, или 40 разбойников".

  • Армен Ашотян
    "Займитесь делом!"

    В Республиканской партии Армении отреагировали на намерение премьера Никола Пашиняна провести конституционные изменения и распустить парламент.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Всего в III Играх кочевников примут участие 1 556 спортсменов из 66 стран и 11 субъектов России.
Грандиозно: церемония открытия III Всемирных игр кочевников
Жители и гости Сухума спели песню Михаила Шуфутинского
"День, когда горят…": смотрите забавное видео, как в Сухуме "календарь перевернули"
На что способен человеческий мозг
Удивительный и загадочный: на что способен мозг человека

Соцсети

Sputnikabkhazia