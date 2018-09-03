Тактическое учение мотострелкового и артиллерийского соединений Балтийского флота

"В плановом учении мотострелкового и артиллерийских соединений армейского корпуса флота принимают участие более двух тысяч военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, крупнокалиберные пушки, а также вертолеты и самолеты морской авиации", — сказал официальный представитель флота Роман Мартов.
Особенность мероприятия — отработка вопросов подготовки и ведения наступательного боя мотострелковыми подразделениями в обстановке применения условным противником средств радиоэлектронного подавления, ударов авиации и огня артиллерии.