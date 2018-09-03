"День, когда горят…": смотрите забавное видео, как в Сухуме "календарь перевернули"

В третий день осени жители и гости Сухума вспомнили о том, что, если "перевернуть календарь", то в голове сразу же прозвучит шлягер Михаила Шуфутинского.

Недолго думая, они тут же спели строчки из популярной песни. Смотрите, что из этого вышло.

"Третье сентября" написал российский композитор Игорь Николаев, а музыку – Игорь Крутой. Михаил Шуфутинский впервые исполнил композицию в 1993-м году. Еще спустя год она вошла в альбом "Гуляй, душа". В 1990-х годах песня "Третье сентября" была очень популярной, но в начале 2000-х о ней позабыли. Вторая волна популярности пришла к ней, когда в соцсетях появились мемы, связанные с этой композицией.