За знаниями, рискуя жизнью: опасный путь индийских детей в школу

Дважды в день школьникам приходится садиться в металлическую клетку, которая переносит их над бурной рекой на другой берег.
Опасный полет над пропастью — единственный способ для ребят попасть на занятия, ведь их деревня отрезана от внешнего мира.
Эти дети ежедневно рискуют жизнью, чтобы попасть в школу.
Дважды в день школьникам приходится садиться в металлическую клетку, которая переносит их над бурной рекой на другой берег.
Опасный полет над пропастью — единственный способ для ребят попасть на занятия, ведь их деревня отрезана от внешнего мира.
Песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" стала популярной в социальных сетях из-за мемов с певцом.
В ходе учения личным составом мотострелкового соединения будут выполнены нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке, действиям подразделений на местности в условиях, максимально приближенных к боевым.
Огонь вспыхнул в воскресенье вечером. В результате инцидента никто не пострадал.
В ходе экскурсионного маршрута "Золотое кольцо Абхазии" корреспондент Sputnik вместе с гостями из России пересек границу и посетил Рицинский национальный реликтовый парк, где отведали натуральный абхазский мед и насладились природными красотами.
В ходе переговоров президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад планируют обсудить перспективы двустороннего сотрудничества.
МИД России ранее заявлял, что никто не заинтересован в активных боевых действиях в Идлибе, которые могут повлечь за собой массовые жертвы.
Несмотря на инцидент с утечкой воздуха, РКК "Энергия" продолжает собирать корабли, которые планируется запустить в 2019 году. Уже в середине сентября завершится производство грузового "Прогресса МС-11", который 7 февраля отправится на МКС.
Пограничники задержали в Южной Осетии двух граждан Польши, которые нарушили режим государственной границы республики с Грузией.
В Баку вслед за бельевыми веревками будут снимать спутниковые антенны, установленные на балконах домов, которые выходят на внешние улицы.
Десять тысяч некачественных трусов обнаружены в ходе проверок министерства обороны Армении в одной из воинских частей.
В Казахстане предрекают рост цен на товары из-за антироссийских санкций: больше всего подорожают дизельное топливо, лекарства и обувь.
Служба внутренних расследований МВД Кыргызстана изучает видео, на котором мужчина в милицейской форме лежит под забором.
Спустя год после совершения ДТП и побега в Россию виновница аварии сама пришла к гомельским следователям.
Жительница Риги пожаловалась на то, что в только что открывшемся магазине мебели ее обслужили не на государственном языке.
Латвия потребовала от "Литовских железных дорог" более 50 миллионов евро за разобранную десять лет назад ветку.
Житель Кишинева, который облизывал лобовое стекло троллейбуса, парализовал уличное движение на оживленной улице города.
В Душанбе состоялся общереспубликанский праздник дыни. Sputnik Таджикистан собрал самые яркие фотокадры с мероприятия
Профессиональных нищих в Узбекистане привлекут к уголовной ответственности – организаторов "бизнеса" предлагают сажать восемь лет.
Советская подлодка "С-12", затонувшая во время Великой Отечественной войны, найдена неподалёку от северного побережья Эстонии.
Пограничники задержали в Южной Осетии двух граждан Польши, которые нарушили режим государственной границы республики с Грузией.
В Баку вслед за бельевыми веревками будут снимать спутниковые антенны, установленные на балконах домов, которые выходят на внешние улицы.
Десять тысяч некачественных трусов обнаружены в ходе проверок министерства обороны Армении в одной из воинских частей.