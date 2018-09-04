За знаниями, рискуя жизнью: опасный путь индийских детей в школу

Эти дети ежедневно рискуют жизнью, чтобы попасть в школу.

Дважды в день школьникам приходится садиться в металлическую клетку, которая переносит их над бурной рекой на другой берег.

Опасный полет над пропастью — единственный способ для ребят попасть на занятия, ведь их деревня отрезана от внешнего мира.