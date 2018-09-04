14:37 04 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.27
  • EUR79.02
Поиск
Видео

За знаниями, рискуя жизнью: опасный путь индийских детей в школу

Получить короткую ссылку
26 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik

Эти дети ежедневно рискуют жизнью, чтобы попасть в школу.

Дважды в день школьникам приходится садиться в металлическую клетку, которая переносит их над бурной рекой на другой берег.

Опасный полет над пропастью — единственный способ для ребят попасть на занятия, ведь их деревня отрезана от внешнего мира.

Теги:
школа, дети, риски


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на Кельское озеро
    Неудачный маршрут

    Пограничники задержали в Южной Осетии двух граждан Польши, которые нарушили режим государственной границы республики с Грузией.

  • Жилой дом в Баку, фото из архива
    За опрятный город

    В Баку вслед за бельевыми веревками будут снимать спутниковые антенны, установленные на балконах домов, которые выходят на внешние улицы.

  • Мнистерство обороны Армении представило образцы формы и продовольствия в парке Победы (16 июня 2018). Еревaн
    Не по уставу

    Десять тысяч некачественных трусов обнаружены в ходе проверок министерства обороны Армении в одной из воинских частей.

  • Праздник дыни на рынке Мехргон в Душанбе
    Сладкие, как мед

    В Душанбе состоялся общереспубликанский праздник дыни. Sputnik Таджикистан собрал самые яркие фотокадры с мероприятия

  • Бомж отдыхает на скамейке
    Сомнительная профессия

    Профессиональных нищих в Узбекистане привлекут к уголовной ответственности – организаторов "бизнеса" предлагают сажать восемь лет.

  • Подлодка С-12 совершила самый длительный, 62-дневный, боевой поход среди советских подводных лодок в Великой Отечественной войне
    На дне

    Советская подлодка "С-12", затонувшая во время Великой Отечественной войны, найдена неподалёку от северного побережья Эстонии.

  • Вид на Кельское озеро
    Неудачный маршрут

    Пограничники задержали в Южной Осетии двух граждан Польши, которые нарушили режим государственной границы республики с Грузией.

  • Жилой дом в Баку, фото из архива
    За опрятный город

    В Баку вслед за бельевыми веревками будут снимать спутниковые антенны, установленные на балконах домов, которые выходят на внешние улицы.

  • Мнистерство обороны Армении представило образцы формы и продовольствия в парке Победы (16 июня 2018). Еревaн
    Не по уставу

    Десять тысяч некачественных трусов обнаружены в ходе проверок министерства обороны Армении в одной из воинских частей.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Всего в III Играх кочевников примут участие 1 556 спортсменов из 66 стран и 11 субъектов России.
Грандиозно: церемония открытия III Всемирных игр кочевников
Дети в Индии рискуют своими жизнями, добираясь в школу через пропасть
За знаниями, рискуя жизнью: опасный путь индийских детей в школу
Диапазон излучений электромагнитного поля бытовых приборов
Осторожность не помешает: бытовая техника атакует

Соцсети

Sputnikabkhazia