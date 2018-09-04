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Любим, несмотря на недостатки: откровения российских туристов об Абхазии

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© Sputnik Грецов Константин и Цвижба Асмат

Летний курортный сезон подходит к концу, не смотря на то, что туроператоры жалуются на низкое количество туристов в 2018 году, отдыхающие все же приезжают на курорты Абхазии. А что их сюда влечет, смотрите в видео Sputnik.

По словам отдыхающих, в первую очередь, в Абхазию их влечет отношение жителей.

"Что я заметила сразу, тут шикарные люди, все такие доброжелательные. Что не спросишь, всегда ответят, расскажут", — поделилась впечатлениями гостья из Москвы.

Из плюсов туристы выделяют чистое море и «натуральные», не тронутые цивилизацией достопримечательности.

Но есть и минусы – низкое качество сервиса и высокие цены на продукты. Никто из опрашиваемых не пожаловался на очереди на границе, а даже наоборот.

"Я боялась, что мы будем долго стоять на границе, часа два-три. Нет, мы легко проехали границу, это заняло буквально 30 минут нашего времени", — рассказала отдыхающая Алла Михайлова.

Не смотря на перечисленные недостатки, все опрашиваемые признались, что в Абхазию обязательно вернутся, а для многих отдых здесь уже семейная традиция.

Теги:
отдых в Абхазии, Абхазия


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