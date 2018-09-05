Утиные истории: непонятно, собака и птица в Сухуме дерутся или массируют друг друга

На "мимишное" видео отреагировали десятки пользователей соцсетей. Комментарии, которые они оставляли под постом, были не менее забавными, чем само видео.
"Для него отличный массаж", — написал Роин Агрба, умиляясь действиями щенка.
Другому "юзеру" Элиан Аршба это показалось "боями без правил местного значения".
"Они будут друзьями! Пока утку не съедят", — проследила печальное развитие необычной дружбы Света Ладария.
Ирина Житкова выразила опасение, что утка может повредить собачке глаза.
"А утка какая боевая!.. Как бы парню глаза не повредила! Опасно!" — написала она.