Утиные истории: непонятно, собака и птица в Сухуме дерутся или массируют друг друга

Один из пользователей социальной сети Facebook выложил видео, на котором щенок и утка резвятся на травке и, слегка покусывая друг друга, дерутся.

На "мимишное" видео отреагировали десятки пользователей соцсетей. Комментарии, которые они оставляли под постом, были не менее забавными, чем само видео.

"Для него отличный массаж", — написал Роин Агрба, умиляясь действиями щенка.

Другому "юзеру" Элиан Аршба это показалось "боями без правил местного значения".

"Они будут друзьями! Пока утку не съедят", — проследила печальное развитие необычной дружбы Света Ладария.

Ирина Житкова выразила опасение, что утка может повредить собачке глаза.

"А утка какая боевая!.. Как бы парню глаза не повредила! Опасно!" — написала она.