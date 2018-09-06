Пресс-конференция племянницы отравленного в Лондоне Сергея Скрипаля: трансляция завершена

В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, полиция опубликовала их фото.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии четвертого марта в британском Солсбери спровоцировало крупный международный скандал. Лондон обвинил Москву в причастности к случившемуся. Россия это категорически отрицает. Москва неоднократно предлагала провести совместное расследование, но Лондон это проигнорировал и отказал в доступе к Скрипалям. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство уличило во лжи Терезу Мэй – она утверждала, что яд изготовили в России, однако впоследствии в лаборатории Портон-Даун это опровергли.