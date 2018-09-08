"Кавказские" танцы и речь президента: кадры с открытия ярмарки в Дамаске

На открытии Дамасской международной ярмарки президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с приветственной речью на абхазском языке.

"Республика Абхазия второй год участвует в Дамасской международной выставке на уровне Торгово-промышленной палаты. В нынешнем году мы представим обзор возможностей экономики Абхазии, предложим идеи для инвестирования, и конечно же, будем устанавливать связи и контакты с сирийскими и другими зарубежными партнерами", — заявил глава государства.

Официальный визит Хаджимба в Сирию>>

Также президент вместе с делегацией посетил город Саедная, где расположен один из старейших и крупнейших в мире женских монастырей – монастырь Девы Марии.

4 сентября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику.

В состав делегации из Абхазии, возглавляемой президентом, входят премьер Геннадий Гагулия, руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совбеза Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария и министр экономики Адгур Ардзинба.