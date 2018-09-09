Министр внутренних дел рассказал обстоятельства аварии, в которой погиб премьер

Брифинг по теме ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, прошел в МВД Абхазии 9 сентября.

Водитель ВАЗ 21099 Хаджарат Тарсман, который столкнулся с правительственным автомобилем управлял машиной без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия, Геннадий Гагулия от полученных травм скончался. Водитель ВАЗ-2199 задержан и водворен в изолятор временного содержания, в отношение него возбуждено уголовное дело. Это нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств лицом, находящимся в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека по неосторожности", – отметил Аршба.

Правительственный кортеж, в котором ехал премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия попал в аварию в 22:40 в субботу 8 сентября.

Авария произошла на 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа. Водитель ВАЗ-2199, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия марки "Toyota Camry", после чего правительственный автомобиль ушел в кювет.

Геннадий Гагулия от полученных травм скончался по дороге в больницу. Водитель и охранник премьер-министра Абхазии попали в районную ЦРБ Гудауты, но они не получили серьезных травм и были выписаны сразу.

Водитель автомобиля ВАЗ-2199 не уступил дорогу правительственному кортежу. По данным ГАИ Абхазии, он находился в наркотическом опьянении, без водительских прав и документов, подтверждающих право обладания на автомобиль.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель ВАЗ 2199 задержан и водворен в ИВС. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".



Геннадий Гагулия был назначен премьер-министром Абхазии 24 апреля 2018 года.

Геннадий Гагулия родился 4 января 1948 года в селе Лыхны.

В 1977-1986 годы – заместитель директора Комбината общественного питания на озере Рица. С 1986 по 1991 годы работал председателем Гудаутской районной потребительской кооперации.

С 1991 года был председателем Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. В 1992-1995 годы — заместитель председателя Совета Министров Абхазии, с 1995 по 1997 годы был премьер-министром республики. С 1997 работал помощником депутата Государственной Думы России. В 2002 году возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии, с 2002 по 2003 годы занимал должность премьер-министра Абхазии.

В 2003-2004 годах был руководителем Администрации президента Абхазии. С 2005 года снова возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии