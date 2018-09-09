"Я солдат": Геннадий Гагулия о себе и планах на будущее

Геннадий Гагулия был назначен премьер-министром Абхазии в апреле 2018 года. Спустя несколько дней в интервью Абхазскому телевидению он рассказал, что планирует через некоторое время вернуться в Торгово-промышленную палату, которую он создал и возглавлял много лет.

"Я же не всю жизнь буду работать премьер-министром", — сказал Геннадий Гагулия.

По его словам, он как "солдат" готов работать на том месте, где его опыт будет полезен.

Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября. Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия скончался на 71-м году жизни в результате ДТП.

По данным МВД, авария произошла на 47 километре трассы в районе села Блабырхуа Гудаутского района примерно в 22:40. Водитель автомобиля ВАЗ-2199 не уступил дорогу правительственному кортежу, в результате чего произошло ДТП. По сообщению МВД водитель ВАЗ находился под наркотическим опьянением.