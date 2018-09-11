Блеф - всему голова: собака отпугнула леопарда и спаслась от смерти

Смотрите видео, на котором леопард вовремя одумался и решил не нападать на смелого пса.

Как пишет Sputnik Молдова, инцидент произошел в индийском заповеднике Джхалана. Группа туристов, ехавшая на джипе по дороге, увидела довольно странную картину с собакой и леопардом и сняла происходящее на видео.

На кадрах видно, как леопард резко выскочил из кустов и попытался наброситься на мирно спящую собаку. Пес не растерялся и дал жесткий отпор: начал громко лаять и, словно лев, наступательными движения пошел на дикого зверя.

Хищник явно не ожидал такого развития событий и сразу сбавил обороты. В конце концов, видимо, взвесив все за и против, хищный кот все-таки решил, что будет лучше, если он отступит обратно в лес.