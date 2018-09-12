20:46 12 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.57
  • EUR80.65
Поиск
Видео

Путин призвал "подозреваемых" в отравлении Скрипалей выступить в СМИ‍

Получить короткую ссылку
Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (98)
41 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik

Президент России Владимир Путин заявил, что властям известны личности подозреваемых по делу Скрипалей.

Президент России Владимир Путин призвал "подозреваемых" в отравлении Скрипалей выступить в СМИ‍.

"Мы знаем, кто они такие, мы их нашли", — сказал российский лидер в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он также добавил, что речь идет о гражданских лицах, и выразил надежду, что "они сами появятся, сами все расскажут".

"Я хочу к ним обратиться, пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации. Ничего там особенно криминального нет, уверяю вас", — заключил Путин, которого цитирует РИА Новости.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (98)


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Москве открыли памятник Дмитрию Разумовскому
    В память о герое

    В столице России открыли монумент Дмитрию Разумовскому, погибшему при освобождении заложников в Бесланской школе.

  • Максим Алексеев
    Рухнувшие стереотипы

    После визита в Баку известный российский танцор и путешественник признал, что это вовсе не "старенький город", как он думал раньше.

  • Церковь Святого Креста, остров Ахтамар, Турция
    Входа нет

    Туристам с флагами Армении в руках не разрешили войти в церковь Сурб Хач (Святого Креста) острова Ахтамар на озере Ван в Турции.

  • Мягкая игрушка висит на капельнице, архивное фото
    Смертельный обед

    Трехлетняя девочка умерла в инфекционной больнице Шымкента после обеда в одном из городских кафе.

  • ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    Дело ТЭЦ

    Секретарь Совбеза Кыргызстана рассказал о крупных коррупционных схемах, которые использовались при модернизации ТЭЦ в Бишкеке.

  • Фигурки производства Минского фарфорового завода
    Коллекционная редкость

    Минский фарфоровый завод прекратил существование почти десять лет назад, а сейчас его изделия собирают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

  • Илья Козырев
    "Без нас и против нас"

    Латышские элиты злоупотребляют демократическими нормами, чтобы создать Латвию без русских, заявил активист на заседании ОБСЕ.

  • Задержание мужчины
    Закурить не найдется?

    В Литве таможенники задержали россиянина, перевозившего контрабандные сигареты на сумму более двух миллионов евро.

  • Саперы национальной армии Молдовы
    Эхо войны

    Ремонтные работы в Кишиневе подчас могут привести к опасным сюрпризам, из-за которых срочно требуется помощь саперов.

  • В Москве открыли памятник Дмитрию Разумовскому
    В память о герое

    В столице России открыли монумент Дмитрию Разумовскому, погибшему при освобождении заложников в Бесланской школе.

  • Максим Алексеев
    Рухнувшие стереотипы

    После визита в Баку известный российский танцор и путешественник признал, что это вовсе не "старенький город", как он думал раньше.

  • Церковь Святого Креста, остров Ахтамар, Турция
    Входа нет

    Туристам с флагами Армении в руках не разрешили войти в церковь Сурб Хач (Святого Креста) острова Ахтамар на озере Ван в Турции.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония прощания с Геннадием Гагулия
Мрачный солнечный день: в Абхазии простились с Геннадием Гагулия
Премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия проводили в последний путь
Премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия проводили в последний путь
Санкции против России: кто на самом деле проиграл
Антироссийские санкции: кто на самом деле проиграл

Соцсети

Sputnikabkhazia