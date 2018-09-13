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"Отравители" Скрипалей рассказали, что делали в Солсбери

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"Дело Скрипаля": причины и следствие (101)
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© Russia Today .

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян взяла интервью у россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Александр Петров и Руслан Боширов заявили в интервью, что британские власти "перевернули их жизнь вверх дном".

"А как бы вы выглядели? <…> Когда вашу жизнь так раз — и перевернули с ног на голову? Просто одним днем. И сломали", — сказал Боширов на замечание, что он выглядит напряженным.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

В начале сентября британская сторона предъявила снимки двух "подозреваемых" в отравлении Скрипалей, утверждая, что это два офицера ГРУ — "Александр Петров" и "Руслан Боширов". При этом в Лондоне тут же оговорились, что имена ненастоящие. В Москве заявили, что эти фамилии России "ничего не говорят", и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (101)


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