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Яблочный мир: Apple представила новые модели iPhone

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Associated Press

Компания Apple показала новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr на презентации 12 сентября в Купертино (США).

Модели IPhone XS и iPhone XS Max поступят в продажу с объемом памяти: 64, 256 и 512 Гб.

Соответственно, цена на iPhone XS начинается от 87 990 тысяч рублей, а на iPhone XS Max — от 96 990 тысяч рублей. Смартфон iPhone XS с максимальным объемом памяти 512 ГБ обойдется в 127 990 тысяч рублей. Модель iPhone XR должна быть доступна для покупателей в РФ 26 октября, воспользоваться услугой предзаказа можно 19 октября.

Линейка iPhone XS оснащена 5,8-дюймовым дисплеем Super Retina OLED-экраном, новым шестиядерным процессором A12 Bionic, совершающим 5 триллионов операций в секунду, двойной камерой 12 Мп с широкоугольным и телеобъективом, улучшенным стандартом влагозащиты. IPhone XS Max имеет 6,5-дюймовый OLED-экран, это смартфон с самым большим дисплеем в истории Apple. Кнопка Home отсутствует на обеих моделях.



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