13:19 18 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.75
  • EUR79.17
Поиск
Видео

Осталось только завести: путешествие по сухумской башне с часами

Получить короткую ссылку
6730

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik Константин Грецов, Сария Кварацхелия

Сухум лишился курантов весной 2018 года. В течение полугода в здании с часами шли ремонтные работы.

Сухумская башня с часами практически отреставрирована. Сейчас осталось только установить механизм и завести часы. Архитектор Беслан Багателия провел экскурсию внутри башни с часами и рассказал, какая работа проводилась за время реставрации.

"Вот она, конструкция, которая непосредственно держит купол с часами. Изначально все было деревянное. Внутренние стены здесь сами по себе тоже деревянные. В итоге пришли к выводу, что все-таки лучше делать металлическую конструкцию", – рассказал архитектор.

Реставрация сухумской башни на стадии завершения. В ближайшие дни, по словам Багателия, жители смогут увидеть и заведенные часы.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Идеальные дома для интровертов
Осталось только завести: путешествие по сухумской башне с часами
Осталось только завести: путешествие по сухумской башне с часами
Самые распространенные языки мира
Какой язык учить: инфографика поможет сделать правильный выбор

Соцсети

Sputnikabkhazia