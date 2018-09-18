Осталось только завести: путешествие по сухумской башне с часами

Сухум лишился курантов весной 2018 года. В течение полугода в здании с часами шли ремонтные работы.

Сухумская башня с часами практически отреставрирована. Сейчас осталось только установить механизм и завести часы. Архитектор Беслан Багателия провел экскурсию внутри башни с часами и рассказал, какая работа проводилась за время реставрации.

"Вот она, конструкция, которая непосредственно держит купол с часами. Изначально все было деревянное. Внутренние стены здесь сами по себе тоже деревянные. В итоге пришли к выводу, что все-таки лучше делать металлическую конструкцию", – рассказал архитектор.

Реставрация сухумской башни на стадии завершения. В ближайшие дни, по словам Багателия, жители смогут увидеть и заведенные часы.