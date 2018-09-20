На лимузине по Пхеньяну : как прошла встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина с лидером КНДР и пятый по счету межкорейский саммит со времени раскола Кореи на две части после Второй мировой войны.

В Пхеньян на встречу со своим коллегой прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Главы двух Корей прокатились в лимузине с открытым верхом прокатились из аэропорта до центра столицы КНДР, отвечая на приветствия жителей, стоящих вдоль дороги.

Как заявил на приеме в Пхеньяне Мун Чжэ Ин, сотрудничество Южной Кореи и КНДР может пересечь континент и дотянуться до России с Европой. Он выступал с речью на приеме в его честь, устроенном лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает корреспондент РИА Новости из сеульского пресс-центра межкорейского саммита,

"Мы можем создать будущее, неведомое доселе никому на свете. Наше сотрудничество может пересечь континент и достичь до России и Европы, пересечь море и достичь АСЕАН (Ассоциация государств Северо-Восточной Азии) и Индию", — сказал Мун Чжэ Ин, имея в виду проект соединения железных дорог Юга и Севера в выходом на Транссиб для транспортировки грузов в Европу.

Со своей стороны Ким Чен Ын пообещал приложить "без остатка все усилия для того, чтобы еще более разогреть стремление к примирению и сплоченности Севера и Юга".

"Я убежден, что нынешняя встреча с президентом Мун Чжэ Ином еще более ускорит развитие Севера и Юга, и наш прогресс станет еще одним историческим событием, вселяющим радость и огромную веру всем соотечественникам", — подчеркнул Ким Чен Ын.