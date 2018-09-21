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Марш, девушки и "УАЗы": репетиция парада Победы в Сухуме

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Торжественный военный парад в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии пройдет в Сухуме 30 сентября 2018 года.

В Сухуме уже более трех месяцев готовятся к параду к 25-летию победы Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов. Около 1000 военнослужащих.

Тренировки к параду Победы проходят каждую пятницу на площади Свободы. Генеральная репетиция состоится 28 сентября. В нем примут участие парадные расчеты Министерства обороны, Вооруженных сил Республики Абхазия, а также военнослужащие 7 военной базы Министерства обороны РФ, российских пограничников.

Общее количество задействованного в юбилейном параде личного состава Минобороны Абхазии составляет около полутора тысяч человек. Также в параде будет задействована техника в количестве 119 единиц — артиллерийское вооружение, бронемашины, самолеты, вертолеты.

Теги:
день победы, репетиция парада, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия


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