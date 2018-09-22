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"Грааль палеонтологии": на побережье Белого моря найдено древнейшее животное

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В России на побережье Белого моря нашли останки древнейшего животного, которому насчитывается 558 миллионов лет.

Дикинсония – ископаемое эдиакарского периода. Окаменелость содержит молекулы холестерина, наличие которого свойственно только животным.

Это революционная находка: ученые называют ее "Граалем палеонтологии".



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