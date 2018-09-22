"Грааль палеонтологии": на побережье Белого моря найдено древнейшее животное

Дикинсония – ископаемое эдиакарского периода. Окаменелость содержит молекулы холестерина, наличие которого свойственно только животным.
Это революционная находка: ученые называют ее "Граалем палеонтологии".
В России на побережье Белого моря нашли останки древнейшего животного, которому насчитывается 558 миллионов лет.
Дикинсония – ископаемое эдиакарского периода. Окаменелость содержит молекулы холестерина, наличие которого свойственно только животным.
Это революционная находка: ученые называют ее "Граалем палеонтологии".
Международный турнир "Приз президента Абхазии", посвященный 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, прошел на Бзыбском ипподроме 22 сентября.
Белым медведям грозит вымирание из-за глобального потепления.
По меньшей мере, 11 человек погибли, более 20 получили ранения во время военного парада в иранском городе Ахваз утром 22 сентября.
Торжественный военный парад в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии пройдет в Сухуме 30 сентября 2018 года.
Отечественная война народа Абхазии принесла много потерь, но для некоторых людей она стала началом новой жизни. О том, как в военное время "исцелиться" любовью, читайте в материале Sputnik.
Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. Число погибших при теракте, по последним данным, достигло 28 человек, еще 60 получили ранения.
О том, как проходит турнир по конному спорту на Бзыбском ипподроме, какие кубки разыгрывают и как состязаются наездники, читайте в материале Sputnik.
Южная Осетия представит свою продукцию на Ялтинском экономическом форуме-2019. Сегодня республика поставляет туда минеральную воду, но хочет большего
Бакинский государственный университет попал в репутационный рейтинг RUR Reputation World University Ranking. Учитывались репутация университета в области преподавания и в области исследований
Премьер-министр Никол Пашинян с дочерьми пришел на "час селфи", организованный ко Дню независимости Армении. Полтора часа горожане ходили за ним в надежде на фото
В Казахстане все готово для первой процедуры химической кастрации педофила. На нее выделено 9,5 миллиона тенге или 27 тысяч долларов в год
Нового главу Верховного суда изберут 22 сентября.
В Белоруссии обсуждают административную реформу: вместо районов создать волости, сельсоветы упразднить
Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь
При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной
Российским бизнесменам нужны гарантии, чтобы инвестировать в Молдову, заявил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. Пока все гарантии в руках президента Додона
Таджикский крестьянин зарабатывает 50 долларов в месяц. Общий долг работодателей по зарплате достиг в Таджикистане 2,5 миллиона долларов
В работе процессингового центра национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии случился сбой. Есть проблемы с проведением оплаты банковскими картами.
В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.
Южная Осетия представит свою продукцию на Ялтинском экономическом форуме-2019. Сегодня республика поставляет туда минеральную воду, но хочет большего
Бакинский государственный университет попал в репутационный рейтинг RUR Reputation World University Ranking. Учитывались репутация университета в области преподавания и в области исследований
Премьер-министр Никол Пашинян с дочерьми пришел на "час селфи", организованный ко Дню независимости Армении. Полтора часа горожане ходили за ним в надежде на фото