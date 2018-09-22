"Грааль палеонтологии": на побережье Белого моря найдено древнейшее животное

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Эти глаза напротив: как солдат попал в больницу с пулей, а ушел с женой Отечественная война народа Абхазии принесла много потерь, но для некоторых людей она стала началом новой жизни. О том, как в военное время "исцелиться" любовью, читайте в материале Sputnik. 297

Верховный лидер Ирана рассказал, кто стоит за терактом в Ахвазе Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. Число погибших при теракте, по последним данным, достигло 28 человек, еще 60 получили ранения. 35