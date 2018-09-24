Под бой курантов: башенные часы Сухума запустили после ремонта

Сухумские куранты забили после года затишья в воскресенье 23 августа.

После шквалистого ветра в августе 2017 года сухумские башенные часы остановились. Специалисты сделали неутешительный вывод — башня нуждается в замене.

В декабре 2017 года в Управлении архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации Сухума вынесли вердикт курантам – демонтировать башню для ее дальнейшего восстановления.

В марте 2018 года башню здания столичной администрации демонтировали. Вместо старого деревянного каркаса соорудили металлический.

В августе 2017 года куранты вернулись на свое место. Пилотный запуск механизма мастера совершили 21 августа. Уже 23 августа куранты снова забили.

Сухумские городские часы были подарены столице Моссоветом в 1950 году. Их установили на здании администрации города, которое было построено в 1914 году.

Администрация города Сухум располагается в историческом здании, построенном в 1914 году табачным промышленником Стефаниди. В 1921 году здание было муниципализировано и передано Совпрофу Абхазии, а затем городскому Совету трудящихся. В 1950 году столица Абхазии победила в конкурсе городов СССР по чистоте и правопорядку. Как победителю Сухуму были подарены от Моссовета башенные часы-куранты.