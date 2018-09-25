Праздничный парад: Октоберфест проходит в Мюнхене

В рамках фестиваля состоялся костюмированный парад пивоваров и поставщиков хмеля, а бочонки с пивом стали главными участниками шествия.
В Мюнхене проходит самый большой в мире праздник пива Октоберфест.
В рамках фестиваля состоялся костюмированный парад пивоваров и поставщиков хмеля, а бочонки с пивом стали главными участниками шествия.
Сухумские куранты забили после года затишья в воскресенье 23 августа.
Гонки среди такс прошли в Вашингтоне в седьмой раз.
Первый урок по робототехнике в IT-школе Stemlaboratory прошел в среду 19 сентября.
Закрытие фонтанов в Петергофе проходило 21 и 22 сентября.
О том, как в Сухуме прошла премьера "Трех высоких женщин" Сергея Голомазова, как ее приняли зрители и о чем мечтала актриса Вера Бабичева, читайте в материале Sputnik.
Утром 16 сентября 1993 года Атарский батальон приступил к наступательной операции по освобождению села Ахалдаба Очамчырского района. О том, как абхазские войска атаковали грузинские позиции, рассказал командир батальона, Беслан Квициния.
Состав символической сборной года был объявлен в понедельник на торжественной церемонии в Лондоне.
В виноградниках жителя села Арцеу растут десятки тысяч кустов. Все сорта винограда он вывел в собственной лаборатории
Санитарная служба Азербайджана проверила партию турецких сладостей: продукция не соответствует нормам и отозвана из магазинов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение о проведении внеочередных парламентских выборов, но пока не сказал, когда.
Компании, конечным бенефициаром которых является Тимур Турлов, выкупили весь объем акций, размещенный банком в период IPO
В социальных сетях выложены купюры номиналом 300 сомов с изображением писателя Чингиза Айтматова. Оказалось - фальшивка, в обороте Нацбанка такой купюры нет
Большинство безработных ищут вакансии, не связанные с квалифицированным трудом, нанимателей больше интересуют рабочие специальности
Папа Римский говорил об одиночестве пожилых, важности милосердия и опасности розни; но кто услышал понтифика - власть или народ, мокнувший под дождем
В Сейм подан законопроект, согласно которому подрядчиков на стратегических объектах должна проверять служба нацбезопасности. В зоне риска оказалась компания NUKEM - дочка "Росатома"
Спикер парламента Андриан Канду в качестве главы государства подпишет во вторник декреты о назначении двух министров.
В Серпухове продолжается суд по делу об убийстве 5-летней девочки Вайды, соседи пришли поддержать таджикскую семью
Снимать нарушителей ПДД на видео станет выгодно - очевидцы получат по 9 тысяч сумов за каждое сообщение, их выделят из будущих штрафов
Об уникальном опыте обучения морским профессиям на парусниках рассказывает капитан-наставник барка "Седов" Михаил Новиков.
В виноградниках жителя села Арцеу растут десятки тысяч кустов. Все сорта винограда он вывел в собственной лаборатории
Санитарная служба Азербайджана проверила партию турецких сладостей: продукция не соответствует нормам и отозвана из магазинов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение о проведении внеочередных парламентских выборов, но пока не сказал, когда.