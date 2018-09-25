Праздничный парад: Октоберфест проходит в Мюнхене

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Невероятное трио: "Три высокие женщины" покорили Сухум О том, как в Сухуме прошла премьера "Трех высоких женщин" Сергея Голомазова, как ее приняли зрители и о чем мечтала актриса Вера Бабичева, читайте в материале Sputnik. 18

Квициния об Ахалдабской операции: взяли в плен 500 грузин Утром 16 сентября 1993 года Атарский батальон приступил к наступательной операции по освобождению села Ахалдаба Очамчырского района. О том, как абхазские войска атаковали грузинские позиции, рассказал командир батальона, Беслан Квициния. 116