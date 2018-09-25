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Праздничный парад: Октоберфест проходит в Мюнхене

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В Мюнхене проходит самый большой в мире праздник пива Октоберфест.

В рамках фестиваля состоялся костюмированный парад пивоваров и поставщиков хмеля, а бочонки с пивом стали главными участниками шествия.



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