Загадка природы: в Эквадоре массово гибнут птицы

Местные кечуа считают, что птицы "отдают дань" природе и совершают жертвоприношение озеру Осогоче.
"Они жертвуют жизнью за людей, которые живут здесь, в этих холодных и высоких районах", — считает шаман Рауль Тенесака.
Ученые придерживаются другого мнения.
"Что случается с Бартамия (семейства бекасовых) – тайна без решения. Мы считаем, что климатические условия в этом районе создает очень сильные ветры, затягивая птиц в озеро и вызывая тепловой шок, который влечет к их смерти", — говорит орнитолог Татьяна Сантандер.
В период массовой гибели птиц местные жители устраивают фольклорный фестиваль.
Так они отдают дань уважения этому мистическому факту.