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Загадка природы: в Эквадоре массово гибнут птицы

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© AP Photo.

Каждую осень сотни птиц прилетают сюда, чтобы погибнуть. Причина этих массовых смертей до сих пор не ясна.

Местные кечуа считают, что птицы "отдают дань" природе и совершают жертвоприношение озеру Осогоче.

"Они жертвуют жизнью за людей, которые живут здесь, в этих холодных и высоких районах", — считает шаман Рауль Тенесака.

Ученые придерживаются другого мнения.

"Что случается с Бартамия (семейства бекасовых) – тайна без решения. Мы считаем, что климатические условия в этом районе создает очень сильные ветры, затягивая птиц в озеро и вызывая тепловой шок, который влечет к их смерти", — говорит орнитолог Татьяна Сантандер.

В период массовой гибели птиц местные жители устраивают фольклорный фестиваль.

Так они отдают дань уважения этому мистическому факту.

Теги:
гибель, птицы


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