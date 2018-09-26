Загадка природы: в Эквадоре массово гибнут птицы

Каждую осень сотни птиц прилетают сюда, чтобы погибнуть. Причина этих массовых смертей до сих пор не ясна.

Местные кечуа считают, что птицы "отдают дань" природе и совершают жертвоприношение озеру Осогоче.

"Они жертвуют жизнью за людей, которые живут здесь, в этих холодных и высоких районах", — считает шаман Рауль Тенесака.

Ученые придерживаются другого мнения.

"Что случается с Бартамия (семейства бекасовых) – тайна без решения. Мы считаем, что климатические условия в этом районе создает очень сильные ветры, затягивая птиц в озеро и вызывая тепловой шок, который влечет к их смерти", — говорит орнитолог Татьяна Сантандер.

В период массовой гибели птиц местные жители устраивают фольклорный фестиваль.

Так они отдают дань уважения этому мистическому факту.