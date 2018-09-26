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Оторвались не по-детски: как "Каданс" отжигал на улице

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© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә

Вокально-инструментальный ансамбль "Каданс" дал благотворительный концерт на лестничной площадке Абхазской государственной филармонии 25 сентября.

Благотворительный концерт "Каданса" начался с исполнения абхазских песен. С каждой новой состав исполнителей менялся. Детский ансамбль, благодаря тому, что каждый из участников может играть на музыкальных инструментах, создавал совершенно разные комбинации.

Посмотреть благотворительный концерт пришли родственники музыкантов, их друзья, жители и гости Абхазии. Больше часа юные таланты услаждали слух многим хорошо известными песнями.

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Вырученные от благотворительного концерта средства уйдут на поездку ансамбля на конкурс в Санкт-Петербург, а также на лечение подопечной КБФ "Ашана" Тамары Тарба.

Теги:
благотворительность, Сухум, Абхазия


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