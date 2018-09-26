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Учения ракетчиков в Арктике: морские силы противника уничтожены

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© RUPTLY.

Во время учений военные впервые применили береговой ракетный комплекс "Бастион", несущий боевое дежурство на острове Котельный.

Опубликовано видео тактических учений Северного флота в районе архипелага Новосибирские острова в Арктике.

Расчет комплекса успешно выпустил сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Оникс" по морской мишени, находящейся на удалении более 60 километров.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс".

Теги:
военные учения, Россия


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