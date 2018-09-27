Уилл Смит в день своего 50-летия прыгнул с вертолета в Гранд-Каньон

Прыжок стоил ему огромных нервов — зрители, наблюдавшие прыжок Смита на YouTube — в его официальном канале, видели, как кумир нервничает, готовится и все не решается шагнуть в пустоту и пролететь сотни метров со скоростью 120 км/ч, будучи привязанным к вертолету за трос.
Но он все же решился, и это было действительно круто.
"Я всю жизнь чувствовал себя раздавленным и контролируемым страхом. Нет ничего хуже, чем все время бояться чего-то", — говорит Уилл Смит в ролике.
Напомним, не так давно Уилл Смит побывал в России — он выступил на закрытии чемпионата мира по футболу — 2018, а потом гулял по Москве и записывал блог о России.
"Я поражаюсь России, я в полном восторге", — рассказывал он позднее.