Уилл Смит в день своего 50-летия прыгнул с вертолета в Гранд-Каньон

На сегодняшний день количество просмотров ролика (смонтированного после съемок с разных планов) стремительно приближается к трем миллионам.

Прыжок стоил ему огромных нервов — зрители, наблюдавшие прыжок Смита на YouTube — в его официальном канале, видели, как кумир нервничает, готовится и все не решается шагнуть в пустоту и пролететь сотни метров со скоростью 120 км/ч, будучи привязанным к вертолету за трос.

Но он все же решился, и это было действительно круто.

"Я всю жизнь чувствовал себя раздавленным и контролируемым страхом. Нет ничего хуже, чем все время бояться чего-то", — говорит Уилл Смит в ролике.

Напомним, не так давно Уилл Смит побывал в России — он выступил на закрытии чемпионата мира по футболу — 2018, а потом гулял по Москве и записывал блог о России.

"Я поражаюсь России, я в полном восторге", — рассказывал он позднее.