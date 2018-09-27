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Авиация ЮВО уничтожила корабельную группу условного противника

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© RUPTLY.

Авиация Южного военного округа в составе трех эскадрилий истребителей и бомбардировщиков отработала авиационный удар по условным носителям ракетных установок в Черном море.

Корабельную ударную группу имитировали корабли Черноморского флота и морские щиты-мишени.

Учение проходило в сложной радиоэлектронной обстановке. Экипажами самолетов Су-24МР и радиотехническими подразделениями дивизии ПВО в районе стрельб была проведена разведка.

Практическая работа для огневого поражения состояла из более чем 40 пусков управляемых ракет класса "воздух-поверхность", а также применено около 20 авиабомб.

В учениях принимали участие более 1000 военнослужащих округа, задействовано свыше 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

Теги:
военные учения, Южный военный округ


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