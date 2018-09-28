Семья в Воронежской области приютила попавшего в беду лосенка

Фантика, такую кличку дали четырехмесячному питомцу, она называет своим третьим ребенком. Растущему малышу становится тесно в общем доме, поэтому скоро его отправят в природный парк.
Семья из Воронежской области приютила едва не утонувшего во время паводка лосенка. Спасла жизнь животному мама двоих детей Олеся Костяная.
Фантика, такую кличку дали четырехмесячному питомцу, она называет своим третьим ребенком. Растущему малышу становится тесно в общем доме, поэтому скоро его отправят в природный парк.
В Сети стало популярным видео, в котором мужчина играет на флейте и к нему из леса выходят еноты. Ролик снят в лесу Башер Стейт возле Нью-Йорка, пишет издание Metro.
Авиация Южного военного округа в составе трех эскадрилий истребителей и бомбардировщиков отработала авиационный удар по условным носителям ракетных установок в Черном море.
Алди Новел Адилан работал в плавучей рыбацкой хижине, которую унесло в океан во время шторма. Почти два месяца юноша питался рыбой и пил морскую воду, мечтая о спасении.
На сегодняшний день количество просмотров ролика (смонтированного после съемок с разных планов) стремительно приближается к трем миллионам.
Очередное заседание Кабинета Министров Абхазии прошло 28 сентября.
Очередное заседание Кабинета Министров Абхазии состоялось 28 сентября.
Международный день туризма отмечается во многих странах мира ежегодно 27 сентября. Корреспондент Sputnik Абхазия пообщался с молодыми экскурсоводами, которые рассказали о том, что сложного в их работе, какие странные вопросы иногда задают туристы и за что могут потенциального гостя Абхазии развернуть на границе.
Поиски 21-летнего гражданина России ведут и в столице, и в селах, но пока безрезультатно
Два колледжа при Институте теологии в Азербайджане будут бесплатно обучать будущих богословов
Республиканская партия Армении готова принять участие в досрочных парламентских выборах, но видит опасность в роспуске парламента
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Съемочная площадка нового сериала "Сильная слабая женщина" расположилась в Минске. Но это кино о советских женщинах с непростой судьбой.
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Два колледжа при Институте теологии в Азербайджане будут бесплатно обучать будущих богословов
Республиканская партия Армении готова принять участие в досрочных парламентских выборах, но видит опасность в роспуске парламента