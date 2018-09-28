Семья в Воронежской области приютила попавшего в беду лосенка

Международный день туризма отмечается во многих странах мира ежегодно 27 сентября. Корреспондент Sputnik Абхазия пообщался с молодыми экскурсоводами, которые рассказали о том, что сложного в их работе, какие странные вопросы иногда задают туристы и за что могут потенциального гостя Абхазии развернуть на границе.

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